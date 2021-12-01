الصين تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98824 إصابة.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 91 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443 08:33 AM

الصين تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأربعاء، تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 98824 إصابة.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 91 من الإصابات الجديدة محلية. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة؛ ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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