بالورد والهدايا .. شاهد كيف استقبل "مرور الباحة" الطلاب

انتشار أغلب الدوريات بالمواقع والمحاور واللفتة تثير الإعجاب

انتشرت دوريات المرور بمنطقة الباحة في التقاطعات والطرق، واستقبلت الطلاب والطالبات، صباح اليوم الأحد، بالورد والهدايا، ووزعتهم على المركبات في الشوارع والطرق بمناسبة بداية الفصل الدراسي الجديد. ‏

ونالت هذه اللفتة إعجاب المواطنين وثناءهم، وقدَّموا شكرهم لرجال المرور؛ حيث انتشرت أغلب دوريات المرور الرسمية والسرية والدرّاجات النارية في المحاور الرئيسة والمواقع التي قد تشهد كثافة لحركة السير من ساعات الفجر الأولى.