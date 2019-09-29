وكيل إمارة الرياض يبحث مع مدير الشؤون الصحية تطوير الخدمات الطبية

استعرضا مجالات التعاون المشترك والعوائق والحلول

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الصحي بين إمارة المنطقة والشؤون الصحية، وسبل تطوير الخدمات المقدمة وبحث العوائق والحلول وفق توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.


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29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 11:09 PM

استعرضا مجالات التعاون المشترك والعوائق والحلول

وكيل إمارة الرياض يبحث مع مدير الشؤون الصحية تطوير الخدمات الطبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الصحي بين إمارة المنطقة والشؤون الصحية، وسبل تطوير الخدمات المقدمة وبحث العوائق والحلول وفق توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.


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