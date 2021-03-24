"أمانة جدة" تشرع في تطوير ممشى الواجهة البحرية لاستضافة الزائرين

إزالة السور الجنوبي لمبنى الأمانة وإنشاء ممشى للسكان وأرصفة جانبية وإنارة

شرعت أمانة محافظة جدة في تطوير ممشى الواجهة البحرية المجاور لمبنى الأمانة والواقع بين جسر طريق الكورنيش وجسر بحيرة الشباب مع تنفيذ شارع يربط طريق الأمانة بالكورنيش في خطوة تهدف الأمانة من خلالها إلى فتح الموقع للسكان وزيادة مساحة الواجهات البحرية المفتوحة.

وتتضمن أعمال التطوير إزالة السور الجنوبي لمبنى الأمانة وترحيله داخل المبنى وإنشاء ممشى للسكان بطول يقدر بـ 750م، وتم تنفيذ أعمال أرصفة جانبية بطول 1500 متر مع تركيب 3 آلاف متر مربع من البلاط وإنارة الموقع بـ 25 عمود إنارة، إلى جانب تركيب 23 لوحة إرشادية وتنفيذ أعمال دهان بكمية 250 م2 بالإضافة إلى توفير مواقف طولية على امتداد الشارع لخدمة الزائرين.