وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي

استعرضا برنامج رئاسة السعودية لمجموعة العشرين

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، الذي يزور الجمهورية الفرنسية حاليًا، جلسة مباحثات اليوم مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيد جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

وتناولت جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض برنامج رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وما تقوم به السعودية خلال رئاستها بالشراكة مع الدول الأعضاء، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا سعد النفيعي.