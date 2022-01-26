للمرة الأولى منذ 2014.. أسعار النفط تقفز فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل

مدعومة بنقص الإمدادات

قفزت أسعار النفط فوق حاجز 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى في سبع سنوات اليوم الأربعاء؛ بدعم من نقص في الإمدادات.

وارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار، أو 2.3 في المئة، إلى 90.33 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ16:15 بتوقيت جرينتش، وهي المرة الأولى التي يخترق فيها خام القياس العالمي مستوى 90 دولارًا منذ أكتوبر 2014، وفقًا لـ"رويترز".

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.1 دولار، أو 2.46 في المئة إلى 87.72 دولار للبرميل.