"الأرصاد": أمطار رعدية على المدينة المنورة

تشمل المهد ووادي الفرع وتستمر لـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمن هطول أمطار رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتيْ المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.