لن تصدق.. 4 دول لم تسجل حالات "كوفيد-19" مطلقًا.. تعرف عليها

مازالت تشكل لغزًا عصيًا على الفهم.. والأسباب غير معروفة

بعد مرور نحو عامين على تسجيل أولى حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ضرب أكثر من ربع مليار إنسان بإصاباته، وحصد أرواح أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، وما عاناه العالم طوال تلك السنوات من متحوراته، وما فرضته من قيود على السفر والمعيشة، لكن مازال هناك دول لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس حتى الوقت الراهن في أمر مثير للاستغراب!

تلك الدول مازالت تشكل لغزًا عصي على الفهم، ولا يعرف أحد السبب الذي يمنع الفيروس المعروف بسرعة تفشيه وانتشاره من الولوج إلى حدودهم وعدوى شعوبهم.. فمن تلك الدول؟.. في السطور الآتية نتعرف عليهم.

1- تركمانستان

يثير موقع تركمانستان في وسط القارة الآسيوية العديد من علامات الاستفهام حول قدرتها على منع الفيروس من الاقتراب من حدودها، وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت في فرض قيود على الرحلات التجارية، والمناسبات والفعاليّات الاجتماعية، إلا أن هناك الكثير من الشائعات المثارة حول عدم تطابق أن الوضع في الواقع لا يتطابق مع البيانات الرسمية.

2- كوريا الشمالية

من الصعب تصديق أن كوريا الشمالية ليست لديها حالات إصابة بالفيروس التاجي، في الوقت الذي تمتلك فيه حدودًا جغرافية مع الصين (مصدر الوباء) وكوريا الجنوبية، إلا أن البلد الآسيوي المثير للجدل استطاع تطبيق إغلاق عام صارم، وقيود شديدة على السفر، مع غلق حدوده أمام المسافرين.



أبلغت بيونج يانج في 26 يوليو الماضي عن حالة (كوفيد-19)، إلا أنها سرعان ما عادت وأعلنت عن أن الحالة غير مؤكدة؛ لذا فهي تظل صفر حالات!

3- ناورو

تعد ناورو ثالث أصغر دولة في العالم بمساحة لا تتجاوز 21 كم2. وقد أبقت فيروس كورونا خارج حدودها بمجموعة من الإجراءات الصارمة.

4- توفالو

تقع توفالو في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا، وتتكون من مجموعة من الجزر المرجانية الصغيرة، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 25 كم2، فيما يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة. ونجحت البلد الصغير في إغلاق حدودها أمام رحلات السفر، مع فرض حجر صحي إلزامي في بعض الحالات.