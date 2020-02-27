50 ألف ريال لكل رابح.. "إكسترا" تطلق مسابقة "القمة غايتي"

أطلقت شركة "إكسترا" مسابقة "القمة غايتي" برعاية ومشاركة شركة "بيبيليس"، وتتضمن 4 جوائز نقدية بقيمة 50 ألف ريال لكل رابح.
وبدأت المسابقة في تاريخ 13 فبراير وحتى 4 أبريل 2020، وسيتم السحب على الجوائز المالية وسيتم تسليم الجوائز بتاريخ 8 أبريل في مكتب الإدارة العامة بالخبر، وبحضور مندوب الغرفة التجارية ولا يشترط الشراء للدخول في السحب.
ويمكن للجميع التسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2VqWXoU
وللاطلاع على الشروط والأحكام يرجى زيارة الرابط: http://bit.ly/3cf5gt
فيما يمكن تصفح منتجات شركة بيبليس عبر الرابط: http://bit.ly/32uNTB3
بدأت في 13 فبراير وتنتهي 4 أبريل وهذه هي الشروط
أطلقت شركة "إكسترا" مسابقة "القمة غايتي" برعاية ومشاركة شركة "بيبيليس"، وتتضمن 4 جوائز نقدية بقيمة 50 ألف ريال لكل رابح.
وبدأت المسابقة في تاريخ 13 فبراير وحتى 4 أبريل 2020، وسيتم السحب على الجوائز المالية وسيتم تسليم الجوائز بتاريخ 8 أبريل في مكتب الإدارة العامة بالخبر، وبحضور مندوب الغرفة التجارية ولا يشترط الشراء للدخول في السحب.
ويمكن للجميع التسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2VqWXoU
وللاطلاع على الشروط والأحكام يرجى زيارة الرابط: http://bit.ly/3cf5gt
فيما يمكن تصفح منتجات شركة بيبليس عبر الرابط: http://bit.ly/32uNTB3