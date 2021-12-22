توقيع اتفاقية بين "عمار العقارية" و"ماكنزي آند كومباني"

لإعداد إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية

أبرمت شركة "عمار العقارية" وشركة "ماكنزي آند كومباني" للاستشارات الإدارية، اتفاقية تتولى بموجبها شركة ماكنزي إعداد إستراتيجية وخطة عمل لتأسيس شركة عمار المالية.

وأوضح عبدالهادي بن فهد القحطاني؛ رئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية، أن فكرة تأسيس شركة عمار المالية أتت مواكبة للتطور الكبير في السوق العقاري السعودي، ومتماشية مع رؤية المملكة 2030 التي تنص في أحد مرتكزاتها الأساسية على إيجاد اقتصاد مستدام ومزدهر.

وذكر القحطاني: "أن هذه الاتفاقية بداية تعاون مشترك ومثمر مع شركة ماكنزي العالمية ذات التاريخ العريق والمهني في إعداد منهجيات الدراسات الإستراتيجية والمالية والإدارية الناجحة والفريدة للدول والمنظمات والقطاعات المختلفة".

وستركز شركة عمار المالية نشاطها في المجال العقاري بشكل خاص لتتواءم مع إستراتيجية شقيقتها عمار العقارية، حيث ستعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق أنظمة وضوابط الجهات ذات العلاقة، وستطبق شركة عمار المالية أسلوباً فريداً في نموذج عملها مستخدمةً أدوات التقنية المالية الحديثة لتسهيل عملها وخدمة مستثمريها وشركائها.

ويشهد الاقتصاد السعودي تطورات متلاحقة منذ تدشين رؤية المملكة الواعدة 2030 وما صاحبها من تغييرات هيكلية في الإجراءات والأنظمة والقوانين والتحديث الشامل في منظومة العمل الحكومي والقطاع الخاص.

ويعد السوق العقاري السعودي جزءاً أصيلاً ومحركاً رئيساً في الاقتصاد الكلي للمملكة، متمتعاً بقوة مالية كبيرة وبنية تنظيمية رائدة تشكلت في الأعوام الماضية.

ويتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي نقلات نوعية في السنوات القادمة مدعوماً بضخ كبير للمشاريع النوعية من القطاعين العام والخاص، لتتشكل بذلك فرص فريدة ونوعية للمنظمات العاملة، وفق أنظمة متطورة فاعلة وحوكمة مهنية عالية.