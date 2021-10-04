"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة على الشرقية وجازان وعسير

من متوسطة إلى غزيرة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.. وتشمل مرتفعات الباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة؛ قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وعلى منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الأجزاء الشرقية.