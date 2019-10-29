"ترامب": قتلنا الخليفة المحتمل لـ"البغدادي"

لم يحدّد اسمه

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)؛ أن الولايات المتحدة قتلت المرشح الذي كان محتملًا لخلافة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، بعد مقتل الأخير، لكنه لم يحدد اسم القيادي القتيل.



وقال "ترامب" في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أؤكد أن الخليفة الأول لأبي بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية".



وأضاف: "كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك".



وكان "ترامب" قد أعلن عن مقتل "البغدادي" في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية.