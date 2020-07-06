"الصفحي" إلى "عقيد" بمرور جازان

صدرت الموافقة السامية الكريمة بترقية مدير الشؤون الإدارية بإدارة مرور منطقة جازان المقدم عبدالله بن محسن الصفحي، إلى رتبة عقيد.

وأعرب العقيد "الصفحي" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبدياً إعتزازه بهذه الثقة، ومعتبراً الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين، ثم المليك والوطن.