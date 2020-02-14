"الزارع" يشكر القيادة الرشيدة لموافقتها على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

قال إن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في تجويد العمليات التعليمية والبحثية والإدارية

رفع مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين أيدهم الله، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

تقدم"الزارع" بالتهنئة والشكر لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده في متابعة وتطوير التعليم العالي في المملكة، ووضع الخطوات الصحيحة في طريق تطبيق النظام الجديد للجامعات الذي يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي.

وأكد "الزارع" أن هذه الخطوات المتسارعة من القيادة الحكيمة أيدها الله فيما يخص تطوير التعليم العالي سيكون لها بالغ الأثر في تجويد كل العمليات التعليمية والبحثية والإدارية، في ظل ما ستمنحه هذه القرارات من استقلالية للجامعات تمكنها من إدارة الاستثمار ووضع الخطط التطويرية المتوافقة مع تطلعات القيادة وفق مرتكزات رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وشدد "الزارع" على ما توليه القيادة من دعم ومتابعة وتطوير مستمر للتعليم العالي يزيد العاملين في الجامعات مسؤولية أكبر من أجل تطويرها وتحسين مخرجاتها وإنتاجها العلمي والبحثي لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ما تمتلكه من خبرات وكفاءات علمية ودور خبرة وكراسٍ بحثية، كما يحفزها لتحقيق المنجزات النوعية والوصول بالتعليم العالي إلى مراتب متقدمة إقليميًا وعالميًا ، داعيًا المولى القدير أن يحفظ الوطن وقيادته ويديم وحدته الوطنية الراسخة.