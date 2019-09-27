وزير التجارة: تدشين التأشيرة السياحية سيُسهم في خلق فرص وظيفية

قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في تعليقه على تدشين التأشيرة السياحية: "اليوم نرى إحدى ثمار رؤية 2030 تتحقق، وتدشين مرحلة تاريخية مهمة بإطلاق التأشيرة السياحية لدخول مواطني 49 دولة إلى السعودية".

وأضاف: "سيُسهم هذا القرار في خلق الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا بقطاعات الضيافة والسياحة والخدمات والنقل والترفيه؛ فأهلاً بضيوفنا الأعزاء في وطننا الحبيب، وشعبه المضياف الذي تجذرت في قيمه الأصيلة أسمى معاني إكرام الضيف، والترحيب به، محققين تطلعاتنا نحو بناء قطاع استثماري سياحي قوي ومنافس".