ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات.