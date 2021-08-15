ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت ليبيا 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و35 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 281 ألفًا و930 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و904 حالات.