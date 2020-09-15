وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الإندونيسية

بحثا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير أطر التنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، ومستجدات القضايا الراهنة التي تهم البلدين.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 03:16 PM

بحثا أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيرته الإندونيسية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير أطر التنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم استعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، ومستجدات القضايا الراهنة التي تهم البلدين.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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