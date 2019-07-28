السفارة في #اليابان بعد زلزال #مياقي: مواطنونا بخير ولله الحمد

أهابت بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث

قالت السفارة السعودية في اليابان اليوم إنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة #مياقي في #اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد .

وأهابت السفارة بالجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعية في حال حدوث أي طارئ الى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862