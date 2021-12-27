متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع

منها إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية

وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.