متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع

منها إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية

وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

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27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 03:39 PM

منها إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية

متحدث "الصحة" يؤكد ضرورة لبس الكمامة: هذه نصائحنا للجميع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وجّه حساب المتحدث باسم وزارة الصحة على "تويتر" نصائح للجميع، في مقدمتها ضرورة لبس الكمامة.

وقال الحساب: يجب المسارعة بالتحصين بجرعتين، وتعزيزهما بالتنشيطية، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

وأضاف: من الضروري التزام الحجْر أو العزْل وفق حالة "توكلنا"، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

وأشار إلى أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

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