إعلان موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل "4"

يُقام برعاية خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد

صدر الإعلان عن موعد انطلاق المهرجان يوم الجمعة بتاريخ – 4 ربيع الأول 1441هـ الموافق – 1 نوفمبر 2019م، بتنظيم من نادي الإبل.

ويقام المهرجان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين؛ بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على دعمهما للمهرجان الذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع.

وقال "ابن حثلين": المهرجان وطوال نسخه الثلاث الماضية استقطب عدداً كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من جميع انحاء العالم.

وكشف عن مزيدٍ من الإجراءات التطويرية فيما يخص برامج وأنشطة المهرجان في نسخته الرابعة، تمثلت في مسابقات جديدة تسهم في رفع المنافسة بين المشاركين.

وكان النادي قد أعلن في وقتٍ سابق عن اعتماد فئة 100 للوضح والمجاهيم والصفر والشعل وفئات 50 - 30 - و20 إنتاج للفئات السابقة إضافة إلى فئتي الشقح والحمر، كما تم للمرة الأولى إضافة فئة 20 نخبة النخبة، إضافةً إلى فئة الفرديات في جميع الألوان وهي فردي دق وجل.

وتم اعتماد مسابقة الفحل المنتج مع 8 من إنتاجه قعود و7 بكار من سن ثنية وتحت، ومسابقة الهجيج التي تقام للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إضافة إلى مسابقة الطبع.

جدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعد مركز جذب واهتمام للمهتمين بشؤون الابل محلياً وعالمياً.