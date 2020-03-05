عرعر.. جراحة مركبة تُنهي معاناة مريضة من "دمع متواصل بالعين"

أجراها فريق بمستشفى برج الشمال.. ارتخاء وانقلاب خارجي مزمن بالجفن

تمكّن فريق طبي في مستشفى برج الشمال الطبي بعرعر، من إنهاء معاناة مريضة تشتكي من دمع متواصل للعيون؛ نتيجة ارتخاء وانقلاب خارجي مزمن بالجفن.

وبعد الكشف على المريضة، قرر الفريق الطبي المختص إجراء عملية مركّبة، تم خلالها معالجة العيون بتعديل انقلاب الجفن، وتصحيح مسار الدمع، وشد خارجي للجفن، استغرقت قرابة الساعتين، وتمت متابعة الحالة، والتأكد من عودة الحركة، وانقطاع الدمع، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

جدير بالذكر أن (صحة الحدود الشمالية) يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 مراكز للسكري، 3 مراكز للكلى، 3 مراكز للأسنان)، بالإضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرّة، ويتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، وكذلك المناظير، والأورام، وغيرها. كما يوجد فيها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.