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التقى عددًا منهم وأكد حرصه على كل ما يخدم المعلم ويطور من أدائه

خلال زيارته تبوك.. وزير التعليم يعد معلمي مدارس الأبناء بحل مشكلتهم

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بعدد من المعلمين في تبوك نيابة عن زملائهم المعنيين في قضية تحسين المستويات لمعلمي مدارس الأبناء التابعة سابقاً لوزارة الدفاع.



ووعد الوزير آل الشيخ بتحقيق مطالبهم بعد أن استمع لهم، ودراسة احتساب فروقات تحسين مستوياتهم بأثر رجعي، مؤكداً أن هذا يأتي امتداداً لحرص وزارة التعليم على كل ما يخدم المعلم، ويطور من أدائه المهني لخدمة الطلاب والطالبات.



ويأتي هذا اللقاء في مبادرة من آل الشيخ للاستماع لمطالب المعلمين وبتنسيق من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، حيث استمع لعدد من متضرري هذه القضية والذين مثلهم كل من المعلم: محمود بن سلمان الخمسي والمعلم: إبراهيم بن أحمد الأسمري.



حيث قدموا عرضاً تاريخياً عن القضية، موضحين في تظلمهم ما لحق بهم من الضرر بسبب تعطيل الأمرالملكي الصريح رقم ٩٢٣١/ ب م وتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٢٨ من قبل مسؤول التعليم بوزارة الدفاع آنذاك، والذي نص صراحة على (عدم النظر في أي تأجيل) .



وأضاف المتضررون في تظلمهم أن ما قامت به اللجنة المشكلة لدراسة تحسين مستويات جميع المعلمين المتعينين على مستويات أقل والتي قامت بتحسين مستويات معلمي الأبناء بالحرس الوطني ومعلمي وزارة التعليم في ١٤٣٠/٥/١ بموجب الأمر الملكي رقم ١٦٥٠/ م ب ولكنها استبعدت معلمي الأبناء بوزارة الدفاع رغم استحقاقهم ورغم توجيه سمو ولي العهد حينها الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله بأن يتم اعتماد معلمي وزارة الدفاع ضمن من يتحسنوا بموجب الأمر الملكي رقم ١٦٥٠/ م ب وتاريخ١٤٣٠/٥/١هـ، وقد جاءت الموافقة متأخرة بالقرار الملكي رقم ٥٢٨٢٣ في ١١/١١/ ١٤٣٢هـ والمبني على الأمر الملكي رقم ٥٩٧١/ م ب وتاريخ ١٤٣٠/٧/١هـ.



وقد أبدى المعلمون ارتياحهم لما لمسوه من حرص وزير التعليم وإطلاعه على الموضوع وحرصه على تناول أسباب المشكلة والسبيل لحلها، وانتهى اللقاء بوعد من الوزير باتخاذ كل السبل لنيل الجميع حقه وفق ما يصدر من ولاة الأمر تحقيقًا للعدل والمساواة .