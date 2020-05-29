بعد صمود 88 يوماً .. "عفيف" تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

المستشفى بدأ اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المخالطين للحالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة عفيف.

جاء ذلك بعد صمود دام 88 يوماً من تاريخ تسجيل أول إصابة بالمرض في المملكة في بداية مارس الماضي.

وقالت مصادر لـ"سبق": الحالة تعود لرجل في العقد السادس من العمر، وقد أدخل للمستشفى منذ عدة أيام تحت العزل حين وصوله احترازياً وإبلاغه وأسرته بالاحتياطات اللازمة، حتى تأكدت إصابته بالفيروس، ثم بدأت إدارة المستشفى في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمخالطين له.