"العتيبي" رئيسًا لبلدية ظلم

باشر رئيس بلدية ظلم المهندس فهد بن صنت العتيبي مهام عمله، بعد أن أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قرارًا بتكليفه رئيسًا لبلدية ظلم.

وقدّم العتيبي شكره لأمين الطائف على منحه هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة والارتقاء بالبلدية للوصول إلى الهدف المنشود.