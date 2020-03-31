روسيا: 500 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 2337

معظم الإصابات تم تسجيلها في العاصمة موسكو "387 حالة"

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير؛ كاشفة أن حصيلة المصابين في البلاد ارتفع إلى 2337 شخصًا.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له: إن معظم الإصابات تم تسجيلها في موسكو "387 حالة"، وبطرسبورغ "48 حالة"، كما رُصدت حالات جديدة في 22 منطقة أخرى في مختلف أنحاء البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فإنه بتسجيل الوفيات الثماني الجديدة؛ خمس منها في موسكو؛ يرتفع عددهم الإجمالي إلى 17.

وأشار البيان إلى تماثل 55 مريضًا للشفاء؛ 42 منهم في موسكو، خلال اليوم الأخير؛ مما رفع إجمالي المتعافين إلى 121 شخصًا.