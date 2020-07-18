"آل مصمع" للمرتبة الـ 12..رئيسًا لبلدية رجال ألمع

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" إلى المرتبة الثانية عشرة .
فيما عبّر "آل مصمع" عن عظيم شكره وتقديره لأمين المنطقة على الترقية، مؤكدًا أَنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
أصدر أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" إلى المرتبة الثانية عشرة .
فيما عبّر "آل مصمع" عن عظيم شكره وتقديره لأمين المنطقة على الترقية، مؤكدًا أَنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.