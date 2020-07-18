"آل مصمع" للمرتبة الـ 12..رئيسًا لبلدية رجال ألمع

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" قرارًا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع" إلى المرتبة الثانية عشرة .

فيما عبّر "آل مصمع" عن عظيم شكره وتقديره لأمين المنطقة على الترقية، مؤكدًا أَنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.