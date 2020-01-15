حالة مطرية رعدية على 4 مناطق بدءًا من الجمعة المقبلة.. "الحربي" يرسم ملامحها

تتركز غزارتها كلما اتجهنا شمالاً

توقَّع علي الحربي، خبير الطقس رئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، حالة عدم استقرار جوي تؤثر في مناطق عدة بالمملكة العربية السعودية ابتداء من فجر يوم الجمعة المقبلة، وتتركز غزارتها كلما اتجهنا شمالاً.

وتفصيلاً، قال "الحربي" في تصريح إلى "سبق": "من المتوقع - بمشيئة الله - نشوء حالة عدم استقرار جوي، تؤثر في مناطق عدة من المملكة العربية السعودية، تشمل الشمالية وتبوك والمدينة ومكة وحائل والشمالية الشرقية، وذلك ابتداء من فجر يوم الجمعة، ناتجة من تقدُّم منخفض جوي، يتمركز على حوض المتوسط، تتقدم إثره موجات علوية باردة، تعبر شمال البحر الأحمر ووسطه، والوسط الشمالي من السعودية".

وأردف: "يقابل هذا التقدم العلوي البارد تيار مداري رطب ناتج من نشاط منخفض البحر الأحمر برياح جنوبية دافئة ورطبة. وينتج من هذا الالتقاء حالة عدم استقرار جوي، ابتداؤها -بأمر الله- مع فجر يوم الجمعة المقبلة بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مرتفعات وسواحل منطقة تبوك، تتوسع جنوبًا مع ظهر ومساء الجمعة؛ لتشمل سواحل ومرتفعات منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، إلا أنها تكون أكثر غزارة كلما اتجهنا شمالاً".

وأضاف: "مع مرور ساعات نهار الجمعة حتى فجر السبت تتسع شرقا على المناطق الداخلية؛ لتشمل أجزاء من الشمالية وحائل والقصيم والشمالية الشرقية".

وتابع: "غالب هذه الأمطار -بأمر الله- متوسطة الغزارة، ولا يستبعد الغزارة على نطاقات ضيقة من تلك المناطق".