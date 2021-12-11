"الزهراني" يقترح "فريق طارئ" التطوعي استعدادًا للكوارث

و"الصحة" تشكره لمشاركته المتميزة في جائزة 2021

وجّه مدير عام مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، الدكتور سفر بن سعد البتار، شكره وتقديره للموظف بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني، على جهوده ومشاركته المتميزة في جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي 2021.

وثمّن الجهود التي بذلها في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، وتفعيل التطوع الصحي في وطن العطاء.

يأتي ذلك، بعد مشاركة "الزهراني" بفكرة تساعد على التوسع في التطوع أثناء الكوارث والحوادث والأزمات المختلفة؛ لدعم المستشفيات والمراكز الطبية ومرافق الإيواء بما تحتاجه من الكوادر المتخصصة أثناء الأزمات، ووجود فِرَق متخصصة جاهزة للتدخل في جميع الأوقات، وفتح فرص أمام الممارسين الصحيين والإداريين للمشاركة في تقديم الخدمات أثناء الكوارث.

وقال "الزهراني": إن الفكرة التي أُطلق عليها "فريق طارئ"، تتمثل في وجود فِرَق تطوعية متخصصة، تكون مؤهلة ويتم تدريبها على التعامل مع الأحداث المختلفة، وأيضًا على سرعة الاستجابة.

وأضاف: يتكون كل فريق ما بين 15 إلى 20 شخصًا في كل تخصص (تمريض- طب طوارئ- تخدير- جراحة- عظام- علاج تنفسي- صدرية)، وغيرها من التخصصات التي قد يحتاج لها أثناء الأزمات؛ حسب نوع الكارثة أو الحدث، إضافة إلى الفريق المساند (من التخصصات المهنية والإدارية المختلفة).

وأكد أن المشروع يمكن تطبيقه، ويكون داعمًا وقادرًا على التنقل بين المناطق الصحية حسب الاحتياج.

ولفت إلى أن الاستعداد للأزمات أفضل طريقة للتعامل معها أثناء وقوعها؛ موضحًا أن وجود هذه الفِرَق سيسهم في خدمة القطاعات الصحية أثناء الكوارث والأزمات، والتخفيف من آثار الكوارث؛ وذلك من خلال استعداد عالٍ لمجابهة المخاطر أيًّا كانت، ووجود عمل مؤسسي للتطوع أثناء تلك الأزمات.

وقال إن هذه الفِرَق قد تسهم أيضًا في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن من المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وإسناد الجهات الحكومية في مهامها المختلفة.