المغرب يسجل 206 إصابات بكورونا

عدد حالات الشفاء يصل إلى 8081

سجل المغرب 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم، ليصل إجمالي المصابين إلى 9280، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 بعد عدم تسجيل أي وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 8081 بعد تعافي 40 شخصًـا خلال الـ24 ساعة الماضية.