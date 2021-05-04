وفيات كورونا في المملكة تتخطى الـ7 آلاف

بعد إعلان "الصحة" عن 14 ضحية اليوم

‬ تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في المملكة حاجز السبعة آلاف، بعد أكثر من عام على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس بتاريخ الثاني من شهر مارس من العام الميلادي الماضي.

وسجلت المملكة، اليوم، 14 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى 999 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة حتى اليوم، 7006 حالات، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.