تدشين مشروع "من يؤويني" بالباحة لإنشاء 70 مسكناً وترميم 200 وحدة سكنية للأيتام

يهدف إلى تأميـن الوحدات لمستفيدي جمعيــة "أكناف" بالمنطقة بالشراكة مع "مأوى"

تطلق جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة بالشراكة مع جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يوم غدٍ الأربعاء مشروع "من يؤويني" لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم، والتي تتضمن مشروع إنشاء ٧٠ وحدة سكنية للأيتام وأسرهم بالمنطقة وترميم ٢٠٠ مسكن بتكلفة إجمالية تزيد عن ٢٠ مليون ريال.

وفي التفاصيل، ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية أكناف لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة سعيد بن أحمد الغامدي، رعاية أمير منطقة الباحة وحرصه الدائم على إنجاح مثل هذه المشاريع الخيرية والتي تصب في خدمة الأيتام بمنطقة الباحة، وهي مبادرة مجتمعية تحقــق التكافـل بيـن أفــراد المجتمـع مــن خلال تأمين الوحـدات السـكنية الملائمة لأيتام جمعيــة أكناف فــي منطقــة الباحــة، وتلبية احتياجات الأيتام من المساكن، والارتقاء بهذه الفئة الغالية على كافة المستويات التنموية وتحويلها إلى أسر مستقلة مادياً ومنتجة في محيطها الاجتماعي.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية م. ناصر الشهراني، أن هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به في تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الغير ربحي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم المواطنين، ويحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الوصول للأسر الأشد حاجة وتلبية احتياجاتها من المساكن، منوهاً بأهمية تجسيد صـورة ناجحة للتكامل بيـن الجهـات القطـاع الثالـث وذلـك بتركيز دعـم كل جهـة فـي مجـال تخصصها.

يذكر أن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، قد رعى توقيع عقد شراكة بين جمعية” أكناف” لرعاية الأيتام بالمنطقة وجمعية” مأوى” لتنفيذ مشروع من يؤويني لبناء مساكن للأيتام بالمنطقة وترميم منازلهم قبل أربعة أشهر.