بهدفي الخليف وغريب .. الأخضر الشاب يسقط اليابان

في بداية رحلة الطريق إلى طوكيو 2020

خطف المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم فوزاً ثميناً من أمام نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، أحرزهما أيمن الخليف عند الدقيقة 48 وعبدالرحمن غريب من ركلة جزاء عند الدقيقة 88، وذلك في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، والتي تقام في تايلاند هذه الأيام على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

وتضم مجموعة الأخضر الشاب إلى جانب اليابان كلًا من سوريا وقطر.