عاصفة رملية تتسبّب في تدنّي الرؤية الأفقية بالعاصمة

الأرصاد: تستمر حتى 10 مساء وتصحب برياح نشطة

اجتاحت عاصفة رملية - قبل قليل - العاصمة الرياض وتسبّبت في تدنّي الرؤية الأفقية على العاصمة.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد في تنبيه له أن التأثيرات المصاحبة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 10 مساءً.