"المنتشري" يرعى حفل ختام الدورات التدريبية بمدني مكة

تضمّنت تشغيل وقيادة آلية الونش الروزنباور

رعى مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، حفل اختتام دورات تدريبية بإدارة الشؤون الفنية المركزية بالمنطقة.

وتضمنت الدورات تشغيل وقيادة آلية الونش الروزنباور، وآلية السلالم (32م و56م) الروزنباور المتقدمة.

وسلم اللواء "المنتشري" شهادات المتخرجين، وكرّم المتميزين.

كما تجول بشعب الإدارة، وأثنى على الجهود المبذولة من العاملين بالإدارة لتطوير العمل بما يحقق رؤية المملكة 2030.