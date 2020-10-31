"السديس" يدعو معتمري الخارج للتقيد بالإجراءات الاحترازية

انطلاقاً من مقاصد الشريعة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المعتمرين القادمين من الخارج التقيد بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وذلك تزامناً مع المرحلة الثالثة من موسم العمرة.

وأكد أن الرئاسة تعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية والإرشادية والتوجيهية لضمان أداء المعتمرين والمصلين لعبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأوضح "السديس" أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي من فيروس "كورونا"، وذلك انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.

ورفع أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم وأن يجزي خام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.