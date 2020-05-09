متحدث "الصحة" لـ"سبق": هذه أقصر وأطول فترة للتعافي من "كورونا"

قال متحدث وزارة الصحة: إن فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريباً إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.
جاء ذلك، في ردٍّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نتحدث بشكل عام، التعافي من فيروس كورونا الجديد، بعدما تبدأ الأعراض في الاختفاء وتزول، ويبدأ المريض يتماثل للشفاء، في يومين كفترة قصيرة.
وأضاف: قد تأخذ ثلاثة أسابيع، ومعظم الحالات بين هاتين الفترتين.
وقال متحدث وزارة الصحة: بالنسبة للفحص المخبري، بعد زوال الأعراض بيومين ممكن تطلع النتائج سلبية.
وأشار إلى أنه يمكن أن تمتد الفترة إلى أسابيع عدة، قد تصل إلى 5 أسابيع وأكثر، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك بقايا للفيروس بعد التعافي، وليس الفيروس النشط.
فيروس كورونا الجديد
من يومين إلى 5 أسابيع في مداها البعيد بعد زوال الأعراض
قال متحدث وزارة الصحة: إن فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد تأخذ من يومين بعد زوال الأعراض تقريباً إلى 5 أسابيع في مداها البعيد.
جاء ذلك، في ردٍّ على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: نتحدث بشكل عام، التعافي من فيروس كورونا الجديد، بعدما تبدأ الأعراض في الاختفاء وتزول، ويبدأ المريض يتماثل للشفاء، في يومين كفترة قصيرة.
وأضاف: قد تأخذ ثلاثة أسابيع، ومعظم الحالات بين هاتين الفترتين.
وقال متحدث وزارة الصحة: بالنسبة للفحص المخبري، بعد زوال الأعراض بيومين ممكن تطلع النتائج سلبية.
وأشار إلى أنه يمكن أن تمتد الفترة إلى أسابيع عدة، قد تصل إلى 5 أسابيع وأكثر، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك بقايا للفيروس بعد التعافي، وليس الفيروس النشط.