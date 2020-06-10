"أربعاء ماطر" في الباحة.. توضيح من "الأرصاد" وتنبيه من "المدني"

تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتشمل محافظات عدة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة والمخواة، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.