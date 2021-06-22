"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تؤدي إلى ارتفاع للموج وتدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 10:45 AM

تؤدي إلى ارتفاع للموج وتدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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