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تؤدي إلى ارتفاع للموج وتدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.