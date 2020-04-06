شاهد.. هطول أمطار وبَرَد كثيف على أجزاء من عفيف والدوادمي والقويعية

تسببت في جريان الأودية والشعاب وكست الأرض بالبياض

هطلت مساء الأحد أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البَرَد شرق محافظة عفيف بنحو ٤٠ كلم.

وتفصيلاً، شملت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبَرَد جنوب محافظة الدوادمي، وأجزاء من محافظة القويعية؛ وجرت إثرها الأودية والشعاب، واكتست الأرض بالبياض.