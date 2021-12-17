ضحايا كورونا.. 391 وفاة جديدة بالهند و73 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 7447 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليوناً و726 ألفاً و49 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تمّ تسجيل 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 476 ألفاً و869 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 7435 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 551,551.

وسجّلت البلاد كذلك 73 حالة وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 4591 وفاة.