إصابة 3 أشخاص خلال محاولة الجيش اللبناني فتح الأوتوستراد الدولي بطرابلس

يربط المنية وعكار وصولاً إلى الحدود السورية عند نقطة البداوي

أصيب 3 أشخاص على الأقل في لبنان، أحدهم بالرصاص، خلال محاولة الجيش فتح الطريق الدولي الرابط طرابلس بالمنية وعكار وصولاً إلى الحدود السورية عند نقطة البداوي.



وحسب "الوكالة الوطنية"، بدأ الجيش اللبناني اليوم تنفيذ خطة لفتح الطرق المغلقة من قبل المتظاهرين، وذلك في اليوم الـ10 من الاحتجاجات، فيما عقدت القيادة الأمنية للجيش وقوى الأمن اجتماعاً مغلقاً لدراسة الوضع.



وسعت وحدات من الجيش اللبناني منذ صباح اليوم السبت لفتح الطرق في بيروت وعدد من نقاط الاحتجاج في باقي المناطق، ولا سيما عند الطريق السريع الذي يصل العاصمة بالشمال.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لا تزال الكثير من الطرق اللبنانية مقطوعة، إذ ما أن يتم فتح طريق حتى يعمد المحتجون لقطع طريق آخر.

