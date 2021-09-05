الأمم المتحدة تندِّد بالانقلاب على السلطة في غينيا

"غوتيريس" طالَب بالإفراج الفوري عن "كوندي"

ندَّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشدة بالاستيلاء على السلطة بقوة السلاح في غينيا اليوم الأحد بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس ألفا كوندي، وحل المؤسسات.

وطالَب "غوتيريس" بالإفراج الفوري عن "كوندي.

وبيَّن أنه يراقب عن كثب الوضع في هذا البلد.

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05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 08:17 PM

"غوتيريس" طالَب بالإفراج الفوري عن "كوندي"

الأمم المتحدة تندِّد بالانقلاب على السلطة في غينيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ندَّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشدة بالاستيلاء على السلطة بقوة السلاح في غينيا اليوم الأحد بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس ألفا كوندي، وحل المؤسسات.

وطالَب "غوتيريس" بالإفراج الفوري عن "كوندي.

وبيَّن أنه يراقب عن كثب الوضع في هذا البلد.

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