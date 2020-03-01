شاهد.. أسراب الخفافيش تحجب سماء مستشفى الملك فهد بجازان

مطالبات بمحاسبة المقصر في مكافحتها

كشف مقطع فيديو حجم الخفافيش التي تغطي سماء مستشفى الملك فهد بجازان، في منظر أثار مخاوف كبيرة بين المراجعين والمنوّمين، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات صحة جازان بأنها بدأت مكافحة الخفافيش عبر المبيدات.

وبينما أعلنت صحة جازان بداية المكافحة، أثيرت مخاوف الناس في جازان مع انتشار المقطع الذي يبين حجم الخفافيش التي تحجب سماء مستشفى الملك فهد، وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين في تنظيف المستشفى ومكافحة الخفافيش بعد انتشارها بهذا القدر.