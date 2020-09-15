كم يستغرق تطعيم سكان العالم ضد كورونا؟.. أكبر شركة لقاحات تفجّر مفاجأة

دولة واحدة سيذهب إليها نصف مليار جرعة

أكدت شركة سيرم إنستيتوت أوف إنديا "SSI"، أكبر شركة لقاحات في العالم، أن تطعيم كل سكان العالم ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، قد يستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات.

وقال أدار بوناوالا؛ المدير التنفيذي للشركة، في اتصال بالفيديو مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن إنجاز هذا العمل يتطلب 15 مليار جرعة، بمعدل جرعتين لكل شخص، لكنه حذّر من أن مصنعي الأدوية ليس لديهم القدرة الإنتاجية لتلبية هذا الطلب.

وأوضح بوناوالا؛ أنه حتى لو كان لقاح كوفيد-19 جاهزاً بحلول مطلع العام المقبل، كما توقع خبراء، فلن تكون هناك جرعات كافية لتطعيم سكان العالم بالكامل حتى نهاية عام 2024، على أحسن تقدير، حسب موقع قناة "الحرة".

ودخلت شركة "SSI" في شراكة مع صانعي الأدوية الآخرين، بما في ذلك شركة "نوفافاكس" Novavax "وأسترازينيكا" AstraZeneca لتطوير لقاح، والتزمت بإنتاج مليار جرعة، نصفها سيذهب إلى الهند، ولم يقدم أي مصنع لقاح آخر تعهداً مماثلاً.

وقدرت الشركة سعر الجرعة الواحدة في حدود ثلاثة دولارات، وستستفيد 92 دولة من الكمية المنتجة.

ووفرت مؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية 150 مليون دولار لتسريع عملية إنتاج اللقاحات التي تعمل على تطويرها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، وكذلك شركة نوفافاكس.

وتسبّب كوفيد-19 في إصابة أكثر من 29 مليون شخص حول العالم ووفاة نحو 950 ألفاً آخرين.