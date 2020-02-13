فيديو الـ10 ملايين مشاهدة.. هذا ما فعله رجل لامرأة "رفضت فحص حرارتها"

في معركة "كورونا" بالصين

تداول ناشطون مقطع فيديو صادم لأحد العاملين في مستشفى بالصين، وهو يعاقب امرأة بشدة وعنف، بعدما رفضت فحص حرارتها؛ حيث قام بصفعها عدة مرات على وجهها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر الفيديو الذي نُشر على موقع العلاقات الاجتماعية الصيني "Weibo"، امرأة جالسة على الأرض وهي تصرخ في وجه الرجل الذي كان يرتدي معطفًا أبيض، ثم وقفت المرأة وهاجمت الرجل، الذي رد بصفعها عدة مرات على وجهها.

وقالت الصحيفة: إن المرأة قد رفضت فحص حرارتها، وهو إجراء متبع للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويُعتقد أن الفيديو تم التقاطه في مقاطعة سيشوان جنوبي غرب الصين.

وحسب "الديلي ميل"؛ فقد حظي الفيديو بعشرة ملايين مشاهدة منذ بثه على موقع "Weibo" الصيني، وقد أثار ردود فعل متباينة؛ فبينما سانَدَ بعض الأشخاص المرأة التي تعرضت للصفع بقسوة، أيّد آخرون عامل الصحة؛ مؤكدين ضرورة تنفيذ الإجراءات المتبعة؛ ومنها فحص درجة الحرارة؛ خاصة في هذا الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لفيروس قاتل.