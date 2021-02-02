غزارة و"هابطة" واتساع رقعة.. إليك ما يميز "الماطرة الـ 10" عن سابقاتها

منخفض جوي يقترب وآخر مرتفع ينزاح وتيارات تندفع واستجابة فعالة وقوية

حالة مطرية جديدة منتظرة نهاية الأسبوع، لكنها ليست كسابقاتها من الحالات الجوية العديدة التي تأثرت بها المملكة منذ بداية الموسم، فهي مختلفة من حيث النظام الجوي السائد ومساحة التأثير الواسعة، ما يجعل لها مميزاتها الخاصة.

ووفق موقع "طقس العرب"، يقترب من المنطقة منخفض جوي في طبقات الجو العالية عبر مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع اندفاع تيارات رطبة ودافئة شبه مدارية من الجنوب الغربي، وانزياح المرتفع الجوي شبه المداري عن أجواء شمال وغرب الجزيرة العربية، مما يعني استجابة فعالة وقوية لمنخفض البحر الأحمر الحراري فجر وصباح الخميس، قبل ان يتحول الى منخفض جبهي في أثناء النهار، وتشكل جبهة هوائية باردة تعمل على نشوء سُحب ركامية رعدية القوية وتساقط الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة.

وتتميّز الحالة المرتقبة نهاية الأسبوع بشدة وغزارة الأمطار واتساع رقعة التأثير من حيث المساحة الجغرافية، إذ يُتوقع أن تشمل بأمطارها الغزيرة والمُتوسطة كُلاً من: تبوك والجوف وحائل ومنطقة القصيم، اضافة إلى الحدود الشمالية وحفر الباطن، كما تمتد السحب الرعدية لتشمل عموم منطقة المدينة المنوّرة وأجزاء من مكة المكرّمة بما فيها مدينة جدة، إضافة إلى الطائف، تترافق بالبرد أحياناً ونشاط لرياح السطحية، كما تتأثر الباحة كذلك بالحالة الماطرة ولكن بشكل أضعف.

اندفاع الكتلة الهوائية الدافئة والرطبة نحو القطاع الغربي من المملكة سيعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل خلالها سُحب ركامية رعدية تمتاز بشدة العواصف الرعدية المُصاحبة لها وكثرة الصواعق.

ولعل أبرز ما يُميز هذه الحالة الماطرة هو قوة الرياح الهابطة المُصاحبة للسُحب الرعدية أو المرافقة للجبهة الباردة، وستعمل هذه الرياح على إثارة موجات من الأتربة والغبار، تكون على شكل عواصف رملية جدارية أحياناً، تحد بشكل كبير من الرؤية الأفقية، وقد تضُر بمرضى الجهاز التنفسي والعيون.

وكانت قد دعت المديرية العامة للدفاع المدني للحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من اليوم الثلاثاء 1442/6/20هـ حتى السبت الموافق 1442/6/24هـ على أجزاءٍ من مناطق المملكة تتأثر من جرائها مناطق (الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية والجوف) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الباحة وعسير وجازان) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.