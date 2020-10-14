سطو على منازل.. شرطة الرياض تطيح بشخصيْن تورّطا في جرائم عدة

الكريديس: قيمة المسروقات بلغت 136 ألف ريال.. وسيحالان إلى النيابة العامة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من عمرهما)، تورّطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ (136,000) ريال.

وأضاف، أنه تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض

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14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442 01:15 PM

الكريديس: قيمة المسروقات بلغت 136 ألف ريال.. وسيحالان إلى النيابة العامة

سطو على منازل.. شرطة الرياض تطيح بشخصيْن تورّطا في جرائم عدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من عمرهما)، تورّطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ (136,000) ريال.

وأضاف، أنه تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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