سطو على منازل.. شرطة الرياض تطيح بشخصيْن تورّطا في جرائم عدة

الكريديس: قيمة المسروقات بلغت 136 ألف ريال.. وسيحالان إلى النيابة العامة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من عمرهما)، تورّطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في السطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ (136,000) ريال.

وأضاف، أنه تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.