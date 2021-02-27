مقابل الأعمال المنزلية.. إلزام رجل بدفع 8 آلاف دولار لطليقته

بموجب القانون المدني الصيني الذي بدأ تنفيذه هذه السنة

ألزم القضاء الصيني رجلاً بدفع مبلغ 50 ألف يوان، أو ما يقارب ثمانية آلاف دولار لطليقته؛ تعويضًا لها عن الأعمال المنزلية التي كانت تتولاها عندما كانا متزوجين.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع": يمنح القانون المدني الصيني الذي دخل حيز التنفيذ هذه السنة، الأزواج المطَلَّقين حق المطالبة للمرة الأولى بتعويض إذا تولوا في المنزل مسؤوليات أكبر.

وقالت السيدة وانج، وهي ربة منزل، خلال إدلائها بشهادتها أمام محكمة في بكين: إنها أثناء زواجها اعتنت "بابنها وبالأعمال المنزلية" بينما لم يكن زوجها "يهتم أو يشارك في المهام العائلية" حتى "خارج أوقات عمله".

ونصّ قرار المحكمة على أن الأم تولت بالفعل أعمالاً منزلية أكثر مما تولاها زوجها، وألزَمَت الزوج بدفع 50 ألف يوان، ما يقارب ثمانية آلاف دولار، كتعويض، يبدو أنه الأول من نوعه في الصين.

وقد استأنفت السيدة يانج الحكم؛ مما أثار جدلًا كبيرًا؛ إذ كانت قد طلبت 160 ألف يوان "25 ألف دولار" كتعويض.

ورأى عدد من المستخدمين أن قيمة التعويض ضئيلة، وأشار أحدهم إلى أنه حال قرار الزواج تعيين مربية فكانت ستكلفه أكثر، فيما نقلت وسائل إعلام عن أحد القضاة قوله إن المحكمة حددت القيمة بناء على مجموعة معايير؛ منها مدة الزواج و"جهود السيدة وانج في الأعمال المنزلية، ودخل زوجها وتكلفة المعيشة المحلية.