"تخصصي مكة" ينهي معاناة عامين مع آلام العظام لسيدة سعودية

نجح في إجراء عملية نوعية متقدمة في جراحة العظام

نجح فريق طبي في قسم جراحة العظام والتخدير والعمليات بمستشفى النور التخصصي بقيادة الاستشاري توفيق سراج، في إنهاء معاناة سيدة سعودية دامت لمدة سنتين تقريباً تبلغ من العمر ٦٥ عاماً.

وكانت السيدة تعاني من قطع في عضلات مدورة الكتف وعدم القدرة على تحريك الكتف والذراع، بعد أن أجرت عملية إصلاح الأوتار لدى مستشفى آخر ولم تكلل بالنجاح؛ بسبب ضعف العضلات الشديد، مما أدى إلى استمرار الآلام الحادة في كتف المريضة.

وعليه، قرّر الفريق الطبي إجراء عملية تغيير المفصل المزدوج المعكوس تحت التخدير العام استغرقت العملية ٣ ساعات، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

يُذكر أن هذه العملية تُعتبر من العمليات الأولى من نوعها، ومن العمليات التخصصية المتقدمة في جراحة العظام.