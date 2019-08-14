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قال: عام تفادى كل سلبية سابقة لراحة ضيوف الرحمن.. عناية وانسيابية بلا تزاحم

"منصور السلمان": نجاح الحج حمل كبير لا يقوم به إلا أهله.. قيادة ورجال أمن

قال العالم ورجل الدين منصور السلمان، إن الشعب السعودي فخور بهذه الخدمة التي تقوم بها القيادة الشريفة وهي خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله، مؤكداً أن نجاح موسم حج هذا العام والأعوام السابقة ما هو إلا إثبات أن هذا الحمل الكبير لا يقوم به إلا أهله.



وذكر السلمان في تصريحه لـ"سبق" أنه في هذا العام حرصت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على إظهار الحج بأفضل المظاهر من الأعوام السابقة وتفادي كل سلبية من السلبيات لراحة ضيوف الرحمن؛ وذلك بإشرافهم المباشر على حجّاج بيت الله الحرام والقادمين من كل فج عميق، لينتهي الحج وهم يحملون أسمى آيات الشكر والتقدير لهذا الاستنفار التام من القيادة الرشيدة في خدمة الحجاج وبيقظة رجال الأمن الأشاوس الذين يسهرون الليل على أمن الحاج.



وأضاف: "الحجاج حصلوا على الانسيابية في مسيرهم لعرفات ونفرهم للمشعر ومنى وسهولة رمي الجمرات بدون تزاحم وبعناية وزير الداخلية المتابع للجهات الأمنية وأمير مكة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، لذا فإن الشعب السعودي فخور بهذه الخدمة التي تقوم بها القيادة الشريفة في كل عام، وفق الله قيادتنا الرشيدة لهذه الخدمة العالية وحفظها من كل سوء ومكروه".